Rıza Çalımbay'dan flaş Mert Hakan Yandaş itirafı! "Fenerbahçe'ye gitti ama..."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ligin gidişatı, transfer ve eski oyuncuları Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Emre Kılınç hakkında konuştu.

Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'a konuşan Çalımbay, eski oyuncuları ile ilgili flaş ifadeler kullanırken, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yi seçmesinin sebebini de açıkladı.

İşte Rıza Çalımbay'ın tüm açıklamaları:

2 senedir Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimiz yine aynı, Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Buradaki hedelerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası ve Süper Lig. Onlara göre hareket edeceğiz. Kadromuz iyi ama 1-2 tane transfer lazım. Onu da devre arasında yapacağız. Biz hem çalışarak hem de inanarak yolumuza devam ediyoruz.

"G.SARAY'DA BİZDE OYNADIĞI MEVKİDE OYNAMADI"



Emre Galatasaray'a gittiğinde bizde oynadığı mevkide oynamadı. Fatih hoca onu orta saha oynattı. Heralde orada daha iyi gördü.Çok kaliteli ve çok iyi özelliklere sahip bir oyuncudur Emre.İlk önce iyidi ama kalabalık oldu, transferler oldu. Zaman zaman oynuyor ama zaman zaman oynamıyor. Ama gerçekten Galatasaray'a bence çok faydası olacak kaliteli oyunculardan bir tanesi.

"MERT HAKAN'IN F.BAHÇE'Yİ SEÇMESİNİN SEBEBİ..."



Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yi seçmesinin nedenlerinden bir tanesi, orada yüzde yüz oynayacak şekilde gitti. Çünkü fazla transfer yapılmadı. Onun yerinde oynayacak oyuncu gibiydi. Ama bir anda orası doldu. Bir sürü oyuncu alındı, bunlar alınınca Mert Hakan zaman zaman yedek kaldı. Zaman zaman oynadı. Yani bir dengeyi kuramadı.

"HER MAÇ İYİ OYNAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK"



Bizde oynadığı zaman, kötü oynadığında da Mert Hakan'ı oynatıyorduk. Çünkü Mert Hakan her maç iyi oynaycak diye bir şey yok. Diğer maçları da kazandıracak kapasitede bir futbolcu. Emre de o şekilde...

"F.BAHÇE'NİN KADROSU ÇOK İYİ AMA..."

Onun için 1-2 maç kötü oynadıklarında onları kesip atmıyoruz. Ama büyük takımlarda ellerinde fazla oyuncu olunca, değişikliğe gidiyorlar. O yüzden de sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü şu andaki Fenerbahçe kadrosu bence çok iyi ama bu kadro şu anda oynanan oyun sistemine ayak uyduramayabilirler.



"ONLARDAKİ SIKINTI..."

Ama onların da ben çok iyi olacaklarına inanıyorum. Ama onlardaki sıkıntı, 1 oyuncuya 1 maç tahammül edilmiyor. O yüzden güzel bir takım kurulamıyor. Ama 4 büyükler de üst düzey takımlar ve üst düzey oyunculara sahipler. O yüzden istedikleri kadroyu kurabilirler.