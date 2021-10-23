Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor'da Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor karşısında yok!

Son dakika spor haberi: Sivasspor'da Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor karşısında yok!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'da, Felix ile Koray Altınay sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:18
Son dakika spor haberi: Sivasspor'da Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor karşısında yok!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Buna göre, antrenmanda sakatlanan Jorge Felix'in sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği, sporcunun milli maç arasından sonra hazır hale geleceği belirtildi.

Çift kale maçta sağ dizinden sakatlanan Koray Altınay'ın ise yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildiği, yarın oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.



SON DAKİKA