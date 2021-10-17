Ne Sivas ne Antalya

Bu sezona istedikleri gibi başlayamayan iki takımın mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. 4 Eylül Stadı'nda hızlı başlayan ve jeneriklik gollerin atıldığı karşılaşmada bir Sivasspor öne geçti, bir Antalyaspor… 10. dakikada Caner ile skoru 1-0'a getiren ev sahibine; 24'te Fredy ile karşılık veren Güney ekibi, 42'de de Doğukan ile öne geçmeyi başardı: 1-2. 45'te bu kez Kayode sahneye çıktı.

İKİ FARKLI DEVRE

Sivasspor'un yıldız ismi, skoru 2-2'ye taşıdı. İlk yarısı tempolu geçen karşılaşmanın ikinci 45'inde ise taraflar daha kontrollü oynadı. Yiğidolar, rakibine karşı daha çok topla oynayan ve pas yapan takımdı, az sayıda olsa da bu yarıda pozisyonlara girdi ama sonuç alamadı. Maçın son dakikalarında ise saha kenarında itirazlarda bulunan Sivas'ın yardımcı antrenörü Bülent Albayrak, kırmızı kart gördü.

NURİ ŞAHİN İLE İLK PUANINI ALDI!

Ersun Yanal ile yolları ayrılmasından sonra Antalya'da futbol sorumlusu görevine getirilen Nuri Şahin, ilk sınavından beraberlikle ayrıldı. 90 dakika kulübede kalan Nuri, ikinci yarıda yaptığı futbolcu değişiklikleriyle deplasmanda skoru korudu.