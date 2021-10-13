Sivas’ta hedef 2’de 2

Milli araya 5 maçlık yenilmezlik serisini Beşiktaş karşısında kaybedip giren Sivasspor, moral bozmuyor. Yiğidolar, sahasındaki Antalya maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde sırasıyla Antalya ve Adana Demir ile Sivas'ta oynayacaklarını vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "İki maçı da mutlak kazanmalıyız. İyi bir hava yakaladık, devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TEDBİRLİ OLMALIYIZ

Rıza Çalımbay, Sivas'ta taraftar desteğine de ihtiyaç duyduklarını belirtirken, Antalya karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerinin altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Antalyaspor'da antrenör değişikliği oldu. Maça daha değişik çıkabilirler. Bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor, bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız" diye camiaya umut dağıttı.

BİLETLER 25 İLA 70 TL ARASINDA

Sivasspor'un Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı. Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta en ucuzu 25, en pahalısı 75 TL olan bilet fiyatları şöyle: VIP Alt Tribün: 70 TL, Maraton Tribün: 50 TL Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL.

YİĞİDOLAR'DA GÖZLER GRADEL'DE

Geçen sezon 11 gol, 13 asistle yıldızlaşan Max Gradel, bu sezona kötü başladı. Yiğidolar, sadece 1 gol, 1 asist katkısı sağlayan 33 yaşındaki Fildişili yıldızdan Antalya maçında patlama bekliyor. Gradel, Sivasspor'un Antalyaspor maçında yine en önemli kozu olacak.