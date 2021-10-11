Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Süper Lig'de Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarını üst üste sahalarında oynanacağını söyleyen Çalımbay, "İki maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. İyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Maçlarda taraftara çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çalımbay, "Az sayıda taraftarımızın gelmesi bizim için dezavantaj oluyor. Antalyaspor maçıyla birlikte taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber çok güzel başarılar yakalayacağız. Antalyaspor'da bir antrenör değişikliği oldu. Onlar da maça daha değişik çıkabilirler. Bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor. Bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan da başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bu. Çok çalışmamız gerekiyor. Hepsini yapacağız. Takımıma güveniyorum. Milli takımlarından gelen arkadaşlarımız da sakat dönmezlerse tam takım halinde maçımıza çıkacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

