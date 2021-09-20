Haberler Sivasspor 3 puana hasret

3 puana hasret

Sahasında G.Antep FK'yle 1-1 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligde en son geçen sezon K.Paşa'yı iç sahada 2-1 yenen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçında da galip gelemedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
3 puana hasret
Sahasında G.Antep FK'yle 1-1 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligde en son geçen sezon K.Paşa'yı iç sahada 2-1 yenen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçında da galip gelemedi. Kırmızı-beyazlılar, 6. haftada ise yarın deplasmanda Y.Malatya ile karşılaşacak.
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