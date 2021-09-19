Son anda berabere

Süper Lig'in iki köklü ekibinin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. 21. dakikada Henrique ortasına arka direkte Yatabare kafa vuruşunu yaptı ve Yiğidolar öne geçti: 1-0. 90+2'de Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-1.



İKİ TARAF DA MUTSUZ

Sivas hocası Rıza Çalımbay, "Oyuna girenlerden verim alamadık. Karambolden şanssız bir gol yedik. Bu tür maçlardan ders çıkartmalıyız. Golü, ilk dakikada da, son dakikada da yiyebilirsiniz" diye konuştu. G.Antep Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçı kazanmaya çalıştık. Biraz daha şanslı olsaydık. 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik" dedi.