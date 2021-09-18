Sivasspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor... Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Messaoudi, Mendyl, Jefferson, Recep, Merkel, Muhammet, Dicko

SİVASSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

5. RANDEVU

Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip oluyor. Geride maçların ikisinden Sivasspor, 1'inden de Gaziantep FK galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar 4 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Gaziantep: 1-1

Gaziantep - Sivasspor: 5-1

2020-2021 Sezonu

Sivasspor - Gaziantep: 2-1

Gaziantep - Sivasspor: 0-1