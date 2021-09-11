Haberler Sivasspor Sivasspor'da Fenerbahçe karşısında 4 eksik!

Sivasspor'da Fenerbahçe karşısında 4 eksik!

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Sezona iyi başlayamayan Yiğido, 4 eksikle bu maça çıkacak. Kırmızı beyazlılarda, sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:15
SON DAKİKA