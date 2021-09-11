Fenerbahçe ve Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler.
Sivasspor'da Fenerbahçe karşısında 4 eksik!
Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Sezona iyi başlayamayan Yiğido, 4 eksikle bu maça çıkacak. Kırmızı beyazlılarda, sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe ve Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler.