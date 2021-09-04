Sivasspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanda Sivasspor, kuvvet çalışması yaptı. Günün ikinci antrenmanı ise 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde minyatür kale ve yarım saha maç yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın sabah antrenmanından sonra akşam U21 Takımı ile antrenman maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

