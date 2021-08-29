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Sivassporlu Pedro Henrique Fair Play ödülü aldı! İşte sebebi...

Kayserispor'da oynadığı dönem, çöpte yemek arayan bir anne ve çocuğunu gören Pedro Henrique kendisi için aldığı erzağı anne ve çocuğuna vermişti. Bu davranışından dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play ödülüne layık görülen Brezilyalı futbolcu ödülünü aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:02
Sivassporlu Pedro Henrique Fair Play ödülü aldı! İşte sebebi...
DG Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'ye Göztepe maçı öncesi davranış dalında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play ödülü verildi.

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Henrique, Kayserispor'da oynarken örnek davranışlarıyla adından söz ettirdi. Bir antrenman sonrası eve giderken çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Pedro Henrique, aracını kenara çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu poşeti onlara götürerek örnek bir davranış sergiledi.

31 yaşındaki oyuncu bu davranışının ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Fair Play ödülüne layık görüldü. Henrique için, Sivasspor-Göztepe maçı öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ödül töreni düzenlendi. TMOK Fair Play ödülünü TMOK üyesi Hasan Sarıçiçek, şeref diplomasını ise Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan takdim etti.
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