Sivasspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Sivasspor - Muammer, Ahmet, Dimitros, Samba, Uğur, Azubuike, Hakan, Fayçal, Kayode, Max, Leke
Göztepe - İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic
HAKEM BELLİ OLDU
Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.
VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER
Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Neslihan Muratdağı eşlik edecek.