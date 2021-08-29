Sivasspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.



VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Neslihan Muratdağı eşlik edecek.