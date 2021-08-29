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Sivasspor - Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım da zorlu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Futbolseverler, Sivasspor - Göztepe maçın merakla bekliyor. Sivasspor - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:02
Sivasspor - Göztepe maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanan karşılaşma saat 19.15'te başladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Sivasspor - Muammer, Ahmet, Dimitros, Samba, Uğur, Azubuike, Hakan, Fayçal, Kayode, Max, Leke
Göztepe - İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic

HAKEM BELLİ OLDU

Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu oldu.

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