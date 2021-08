Sivasspor gruplar aşkına Kopenhag karşısında! İşte Rıza Çalımbay'ın muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, play-off turu rövanş maçında Perşembe günü Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası'nı kaldırdığı uğurlu stat Parken'deki kritik maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yiğidolar, ilk maçta 2-1 yenildiğimiz Vikingler'i rövanşta iki farklı devirip, gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Sivasspor, Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub'u eleyip 3. tur, Gürcistan'dan D.Batum'u saf dışı bırakarak play-off'a kalmıştı.

KOPENHAG - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

KOPENHAG: Grabara, Diks, Khotholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Camara, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode, James



ZAFER İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag'ı elemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. Çalımbay, "Bütün amacımız orada tur atlamak. Kolay olmayacağını, çok zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız 5-6 eksikle gitmemiz oldu. Özellikle defans oyuncularımızın, stoperlerimizin hemen hemen hepsi yok gibi. Her zaman oynadığımız futbolu oynayacağız, galibiyet için oynayacağız. Sahamızda da her zaman aynı şekilde oynadığımız gibi. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye iddialı konuştu.



Sivasspor'da, savunmadan Caner Osmanpaşa, Appindangoye ile orta saha Erdoğan Yeşilyurt ve Henrique sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Yine savunmadan stoper Goutas ise Avrupa maç kadrosu listesinde yer almaması nedeniyle forma giyemeyecek.