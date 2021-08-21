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Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:18
Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek.

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