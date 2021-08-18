Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Kopenhag'ı konuk edecek!

Son dakika spor haberi: Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Kopenhag'ı konuk edecek!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan DG Sivasspor, Avrupa maçıyla yaralarını sarmak istiyor. Anadolu ekibi 19 Ağustos'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı sahasında ağırlayacak. Bu maç ile Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak olan kırmızı beyazlı ekip iki eksik oyuncu ile mücadele edecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:41
Son dakika spor haberi: Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Kopenhag'ı konuk edecek!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos'ta Kopenhag'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

2 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 19. RANDEVU

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

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