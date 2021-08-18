Sivasspor Kophenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk haftayı Konyaspor mağlubiyetiyle kapatan Sivasspor, gözünü UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevirdi. 3. turda Batumi'yi geçen Yiğidolar'da hedef, Kopenhag karşısında ilk maçta galip ayrılarak tur için avantaj sağlamak.

Peki Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPHENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek.

SİVASSPOR PLAY-OFF TURU'NA NASIL GELDİ?

Sivasspor, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak Play-Off Turu'nda Kopenhag'ın rakibi oldu.