Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarına başladı!

Son dakika spor haberi: Sivasspor Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarına başladı!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı kendi evinde ağırlayacak. Sivasspor çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 15:12
Son dakika spor haberi: Sivasspor Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarına başladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Antrenmanda, Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise ısınma hareketiyle idmana başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

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