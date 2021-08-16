Son dakika spor haberi: Sivasspor'da Pedro Henrique şoku!

Sivasspor'dan Pedro Henrique açıklaması geldi. Kırmızı-beyazlıların yıldız isminin köprücük kemiğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor'un yaptığı açıklama şöyle:

Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.