Son dakika spor haberi: Sivasspor'da Pedro Henrique şoku!

Sivasspor'dan Pedro Henrique açıklaması geldi. Kırmızı-beyazlıların yıldız isminin köprücük kemiğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sivasspor'un yaptığı açıklama şöyle:
Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.
Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, dün akşam gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 16, 2021
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