Sivasspor - Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 1-0 galip tamamladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Konyaspor'a üç puanı getiren golü 88. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR...
Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.
34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.
41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
50. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci güçlükle çeldi.
69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.
84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.
88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1