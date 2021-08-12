İşte Sivasspor'un Dinamo Batum maçı muhtemel 11'i | Yiğido tur aşkına

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, 3. eleme turu rövanşında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan ekibi D.Batum'u konuk edecek.

İspanyol hakem Burgos'un yöneteceği Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak kritik maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Kırmızı-beyazlılar, 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Yiğidolar'da sakatlıkları geçen Camara, Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt, takımla çalışmalara başladı ve Rıza Çalımbay'ın görev vermesi durumunda oynayabilecekler. Sivasspor, D.Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Kopenhag (Danimarka) / L.Plovdiv (Bulgaristan) (1-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Coffie, Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Sefa, Kayode