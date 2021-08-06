Süper Yiğido!

Kırmızı-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Dinamo Batumi'yi Leke James ve Kayode'nin golleriyle mağlup etti. Temsilcimiz, tur için büyük avantaj yakaladı.

RÖVANŞ HAFTAYA

Uğur Çiftçi'nin güzel ortasında yeni transfer 75'te Leke James şık bir vuruş yaptı ve mücadelede eşitliği sağladı. Herkes maçın 1-1 biteceğini düşünürken sahneye Kayode çıktı. 90+5'te ceza sahasında topu önünde bulan Nijeryalı forvet Sivasspor'a 2-1'lik galibyete getiren golü filelere gönderdi. Tur için avantajı eline geçiren Sivasspor, Dinamo Batumi ile rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de sahasında oynayacak.

RAKİPLER DE BERABERE

Yiğido'nun turu geçmesi halinde playoff turunda karşılaşacağı rakibin belirleneceği maçta Bulgar ekibi Lokomotiv Plovdiv ile Danimarka temsilcisi Kopenhag 1-1 berabere kaldı. Yiğido, Dinamo Batum'u geçmesi halinde bu maçın galibiyle play-off'ta karşılaşacak.