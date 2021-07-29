Son dakika spor haberi: Sivasspor Petrocub maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan tur yorumu!

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'inde aynı tarifeyle turladı. İlk maçı 1-0 kazanan Yiğidolar, rövanş maçını da Kayode'nin attığı golle kazanarak bir üst tura adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlılarda Rıza Çalımbay maçın ardından yaptığı açıklamada mücadeleyi değerlendirdi ve bir sonraki turdaki rakibi Dinamo Batumi hakkında konuştu. İşte o sözler...



İşte o açıklamalar...

"Zor bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmiyorlar, biz de dikkatli olduk ve mücadele ettik. Çok pas hatası yaptık ama bunlar sezon başı olduğu için normal. Maç temposunu tam olarak kazanmamış arkadaşlarımız da var. Taraftarlarımıza da güzel bir galibiyet hediye ettik."

"Dinamo Batumi çok iyi bir takım ve turu geçeceklerini biliyorduk. Kaliteli oyunculara sahipler. Bu sefer işimiz çok zor, çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçımızdan avantajlı şekilde buraya dönmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu."