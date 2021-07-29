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Sivasspor Petrocub maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Moldova ekibi Petrocub'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar ilk mücadeleyi 1-0 kazanmış, karşılaşmasının son anlarında da bir penaltı atışından yararlanamamıştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Peki, Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 19:32
Sivasspor Petrocub maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Moldova ekiplerinden Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov düdük çalacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımı ve anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

SİVASSPOR-PETROCUB MAÇINDA 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Jorge Felix, Sefa Yılmaz, P. Henrique, Kayode

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros.

SİVASSPOR PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Demir Grup Sivasspor'un 4 Eylül Stadı'nda Petrocub'u ağırlayacağı mücadele bu akşam 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçta Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov görev yapacak.

Kırmızı-beyazlılar, ilk mücadeleden 1-0'lık avantajla dönmüştü. Karşılaşmanın tek golünü Caner Osmanpaşa kaydederken Sivasspor, son saniyelerde bir de penaltı atışından yararlanamamıştı.

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