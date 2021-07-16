Yiğido’nun yeni golcüsü iddialı

Sivas'a 2 yıl imza atan Leke James, golleriyle taraftarları coşturmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki Nijeryalı golcü, "Sivasspor'a bir planları olduğu için geldim. Ciddi bir kulüp. Taraftarlar bizi desteklesin. Gollerimi onlar için atacağım" diye konuştu.
Sivas'a 2 yıl imza atan Leke James, golleriyle taraftarları coşturmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki Nijeryalı golcü, "Sivasspor'a bir planları olduğu için geldim. Ciddi bir kulüp. Taraftarlar bizi desteklesin. Gollerimi onlar için atacağım" diye konuştu.