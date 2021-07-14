Boyd’u istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen sezon kiraladıkları Tyler Boyd'u çok istediklerini söyledi. Stoper Aaron Appindangoye'nin 6 ay daha forma giyemeceğini bildiren Çalımbay, "Aaron ve Erdoğan sakat olduğu için yerlerine oyuncu bakıyoruz. Boyd'un menajeri sıkıntı çıkarıyor. Onu bekliyoruz, olmayadabilir" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen sezon kiraladıkları Tyler Boyd'u çok istediklerini söyledi. Stoper Aaron Appindangoye'nin 6 ay daha forma giyemeceğini bildiren Çalımbay, "Aaron ve Erdoğan sakat olduğu için yerlerine oyuncu bakıyoruz. Boyd'un menajeri sıkıntı çıkarıyor. Onu bekliyoruz, olmayadabilir" dedi.