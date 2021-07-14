Haberler Sivasspor Boyd’u istiyoruz

Boyd’u istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen sezon kiraladıkları Tyler Boyd'u çok istediklerini söyledi. Stoper Aaron Appindangoye'nin 6 ay daha forma giyemeceğini bildiren Çalımbay, "Aaron ve Erdoğan sakat olduğu için yerlerine oyuncu bakıyoruz. Boyd'un menajeri sıkıntı çıkarıyor. Onu bekliyoruz, olmayadabilir" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Boyd’u istiyoruz
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen sezon kiraladıkları Tyler Boyd'u çok istediklerini söyledi. Stoper Aaron Appindangoye'nin 6 ay daha forma giyemeceğini bildiren Çalımbay, "Aaron ve Erdoğan sakat olduğu için yerlerine oyuncu bakıyoruz. Boyd'un menajeri sıkıntı çıkarıyor. Onu bekliyoruz, olmayadabilir" dedi.
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