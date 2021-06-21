Haberler Sivasspor Son dakika transfer ve spor haberi: Sefa Yılmaz Sivasspor'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer ve spor haberi: 'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberi: , en son forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:04
Son dakika transfer ve spor haberi: Sefa Yılmaz Sivasspor'da! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup , geçen sezon forması giyen 'ı kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, başkan vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa Yılmaz, futbola Tennis Borussia Berlin alt yapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un alt yapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında ile Türkiye macerasına başladı. Türkiye'de , , Gaziantepspor, ve formasını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol attı ve 50 kez de asist yaptı.

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