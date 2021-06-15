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’da Robin gidiyor

Sezon başında 'a transfer olan orta saha oyuncusu , oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Sivasspor’da Robin gidiyor
Sezon başında 'a transfer olan orta saha oyuncusu , oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi. Teknik Direktör 'ın yeniden anlaşmak istediği ancak ailesinin istediği üzerine 'da futbol hayatına devam edecek olan Robin, geçen sezon 43 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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