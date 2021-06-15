Sivasspor’da Robin gidiyor

Sezon başında Sivasspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Robin Yalçın, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Sezon başında Sivasspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Robin Yalçın, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yeniden anlaşmak istediği ancak ailesinin istediği üzerine Almanya'da futbol hayatına devam edecek olan Robin, geçen sezon 43 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.