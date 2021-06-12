Haberler Sivasspor Sivasspor’da Isaac Cofie’nin durumu belirsiz!

’da ’nin durumu belirsiz!

’la sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha oyuncusu ’nin yeniden kırmızı-beyazlı takımla anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:22
Sivasspor’da Isaac Cofie’nin durumu belirsiz!

'da sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 11 futbolcunun kontratı bitti. Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan 'ye yeni teklifte bulundu. Ülkesinde tatilde olan ve henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Cofie, Sivasspor'dan gelen teklife henüz yanıt vermedi. temsilcisi ise Ganalı orta sahadan gelecek olan haberi bekliyor.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Cofie, bu sezon , ve olmak üzere 3 kulvarda 32 maça çıktı. 1 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 20 defa ilk 11'de görev alan Cofie, bin 890 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA