Avrupa için son 90 dakika

KUPAYI BEŞİKTAŞ ALIRSA
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali, ligi 5. sırada bitirecek takımın Avrupa kaderini belirleyecek. Kupa şampiyonu, ligi ilk 2 sırada tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig üçüncüsü gönderilecek. Bu kez dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesinde 8 eksik var. Sakatlıkları olan Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Camara, Ahmet Oğuz, Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Samassa, Yatabare ve kart cezalısı Robin Yalçın forma giyemeyecek