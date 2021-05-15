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Avrupa için son 90 dakika

F.Bahçe galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18’e yükselten ve 5.’liğe yükselip Avrupa kupaları için avantaj sağlayan , Paşa’yı yenip işi bitirmek istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Avrupa için son 90 dakika
Süper Lig'de 31 Ocak'ta 'a deplasmanda kaybettiğinden beri bileği bükülmeyen , 5. sıra aşkına sahasında karşısında son 90 dakikasına çıkıyor. galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18 maça yükselten ve 62 puanla 5. sıraya çıkan Yiğidolar, 1 puan gerisindeki takipçisi ile Avrupa kupaları için çekişiyor.

KUPAYI BEŞİKTAŞ ALIRSA
Beşiktaş ile arasında oynanacak olan finali, ligi 5. sırada bitirecek takımın Avrupa kaderini belirleyecek. Kupa şampiyonu, ligi ilk 2 sırada tamamlayıp 'ne gitmeye hak kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig üçüncüsü gönderilecek. Bu kez dördüncü ve beşinci olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.


Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesinde 8 eksik var. Sakatlıkları olan Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Camara, , Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Samassa, Yatabare ve kart cezalısı Robin Yalçın forma giyemeyecek
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