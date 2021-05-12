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deplasman karnesiyle göz doldurdu

'de bu sezon dış saha maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, 20 deplasman maçında 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:14
Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu

bu sezon 'de dış saha performansıyla göz doldurdu.

Ligin son haftasına 62 puanla 5. sırada giren ve dış sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, iç sahaya oranla deplasmanda daha başarılı bir performans sergiledi.

Dış sahada oynadığı 20 karşılaşmada 35 puan toplamayı başaran , iç sahada ise 19 karşılaşmada 27 puan kazandı.

Geride kalan periyotta ligde dış sahada , ve 'ın ardından en başarılı takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı evinde sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 19 maçın 6'sını kazanan, 9 beraberlik alan, 4 kez mağlup olan Sivasspor, deplasmanda ise 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti, 3 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırıp kalesinde 28 gol gören Sivasspor, iç sahadaki 19 maçında 17 gol attı, 14 gol yedi.

temsilcisi evindeki son maçında 'yı konuk edecek.

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