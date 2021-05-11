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Son dakika spor haberleri: maçı öncesi : kimliğim farklı bir şey

'in 41. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 'da teknik direktör müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, " kimliğimi herkes biliyor ama o farklı bir şey." ifadelerini kullandı."

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 20:12
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Sivassspor maçı öncesi Rıza Çalımbay: Beşiktaş kimliğim farklı bir şey

Teknik Direktörü , ile oynayacakları mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Puan almak için mücadele vereceklerini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe'nin hedefi var ama bizim de hedefimiz var, biz de şey değiliz, biz de buradan puan ya da puanlar almaya geldik. Benim tek düşüncem, inşallah maçın hakemi maçın kaderini belirleyecek hata yapmasın, bizim bunlardan canımız yandı, isim vermeye gerek yok. Böyle maçlar biraz zor olur, özellikle de deplasmanda. Bir avantajımız, taraftar yok. Bizim her şeyimiz belli, biz kendi işimize bakacağız, puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"PUAN YA DA PUANLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"
Deneyimli çalıştırıcı, "Defalarca söyledim, ben 'ta 20 yıl oynadım, ben Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncuyum, en çok şampiyonluk yaşayanlardanım. Beni bilen biliyor, benim bir sorumluluğum var. Bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Beşiktaş kimliğimi herkes biliyor ama o farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

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