Son dakika spor haberleri: Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması! "Mutlaka..."

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi konuk ekip teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından beşincilik yarışında olmaları dolayısıyla puan almak zorunda olduklarını söyledi. Belli bir sorumlulukları olduğunu belirten Çalımbay, "İşimize, mesleğimize çok saygılıyız, belli bir sorumluluğumuz var, ona göre devam ediyoruz. Bizim mutlaka Fenerbahçe maçından puan veya puanlar almak zorundayız. Oynayacağımız maç da belki şampiyonluğu etkileyecek, kolay maç olmaz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, şu aralarda biraz eksiğimiz var. Yatabare, Boyd, Samba yok, Erdoğan da maalesef sakatlandı ve Aaron da yok. Onun dışında bir sorunumuz yok ama sahaya çıkacak kadromuz var." dedi.

Sosyal medyaya aldırış etmediğini de söyleyen teknik adam, "Sosyal medyada birçok şey oluyor. Beşiktaş ile berabere kaldığımızda ya da yendiğimizde farklı, yenildiğimizde taraftarlarımızdan farklı konuşuluyor. Bunlara alıştık, seveni var, sevmeyeni var, kimin ne yazdığı belli olmuyor. Biz sadece sahaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.