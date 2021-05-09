Haberler Sivasspor Son dakika spor haberleri: Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması! "Mutlaka..."

Son dakika spor haberleri: 'da 'dan açıklaması! "Mutlaka..."

, 'in 41. haftasında deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü zorlu karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşlerine çok saygılı olduklarını belirten Çalımbay, "Fenerbahçe maçından mutlaka puan veya puanlar almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:16 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:18
Son dakika spor haberleri: Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması! "Mutlaka..."

'in 41. haftasında ile , 'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi konuk ekip teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

'a konuşan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından beşincilik yarışında olmaları dolayısıyla puan almak zorunda olduklarını söyledi. Belli bir sorumlulukları olduğunu belirten Çalımbay, "İşimize, mesleğimize çok saygılıyız, belli bir sorumluluğumuz var, ona göre devam ediyoruz. Bizim mutlaka Fenerbahçe maçından puan veya puanlar almak zorundayız. Oynayacağımız maç da belki şampiyonluğu etkileyecek, kolay maç olmaz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, şu aralarda biraz eksiğimiz var. , , yok, da maalesef sakatlandı ve da yok. Onun dışında bir sorunumuz yok ama sahaya çıkacak kadromuz var." dedi.

Sosyal medyaya aldırış etmediğini de söyleyen teknik adam, "Sosyal medyada birçok şey oluyor. ile berabere kaldığımızda ya da yendiğimizde farklı, yenildiğimizde taraftarlarımızdan farklı konuşuluyor. Bunlara alıştık, seveni var, sevmeyeni var, kimin ne yazdığı belli olmuyor. Biz sadece sahaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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