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Sivasspor Teknik Direktörü kariyer rekoru kırdı

Spor Toto 'in 40. haftasında Sivasspor Başakşehir ile berabere kaldı. Teknik Direktörü , sahasında oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçından 1 puan alarak, yenilmezlik serisini 17 maça çıkarıp kariyerinin tarihinin rekorunu kırmayı başardı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:54
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kariyer rekoru kırdı

'in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti. Yiğidolar'da Teknik Direktör , bu skorun ardından kariyerinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

0-0'lık Başakşehir beraberliği sonrası kırmızı-beyazlı takımın çalıştırıcı Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez 17 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sivasspor bu sezon 3-1 kaybedilen maçından sonra oynadığı 17 maçı kaybetmezken, 9 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 35 puan topladı. Sivas temsilcisi, , , Fatih Karagümrük, , , , , ve 'yı mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, , Denizlispor ve ile berabere kaldı.

Öte yandan Çalımbay, 2005'te Beşiktaş'ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

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