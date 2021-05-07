Son dakika spor haberi: Rıza Çalımbay'dan ayrılık sinyali!

Süper Lig'in ilk yarısına iyi başlayamayan ve sezonun ikinci yarısında yakaladığı 16 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkati çeken Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 3 haftayı da kayıpsız geçerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 60 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını kazanan Sivas temsilcisi, bu sezon ligin ilk yarısındaki performansıyla beklenenden uzak bir performans sergiledi.

Ligin ilk yarısında çıktığı 20 maçtan 5'ini kazanabilen, 9'unda ise beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, 6 maçta da kaybederek 24 puan topladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Avrupa kupaları ve ligdeki yoğun maç programı, salgın nedeniyle oyuncularının büyük kısmının yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması ve sakatlıklar nedeniyle zaman zaman kadro kurmakta sıkıntı yaşadı.

Bir çok oyuncusundan yoksun olarak bazı maçlarda sahaya çıkan Sivas ekibi, ligin ilk yarısındaki performansıyla taraftarında hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından lige odaklanan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda performansını yükseltti.

YENİLMEZLİK SERİSİ TAKIMA ÖZ GÜVEN VERDİ

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas temsilcisinin, daha sonra çıktığı 16 karşılaşmada bileği bükülmedi. Ligin ikinci yarısında çıktığı 17 maçtan sadece 1'ini kaybeden Sivasspor, son 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 beraberlik alıp hanesine 34 puan yazdırmayı başarırken, en iyi performans gösteren takımlar arasında da yerini aldı.

Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 16'sından beraberlikle, 7'sinden ise mağlubiyetle ayrılarak 58 puan topladı. Sivasspor, ligde 6 mağlubiyeti bulunan lider Beşiktaş'ın ardından, 7 kez kaybeden Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligin en az yenilen takımı olmayı da başardı.

"TEK DÜŞÜNCEM SİVASSPOR'U İYİ BİR YERE GETİRİP BIRAKMAKTI"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lige iyi başladıklarını ancak sonraki dönemde Avrupa kupalarındaki maç yoğunluğu ve oyuncularının yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Avrupa kupalarından elendikten sonra bu sıkıntılı dönemi güçlükle atlattıklarını belirten Çalımbay, "Türkiye'de baktığınız zaman Avrupa kupalarına giden takımların yüzde 90'ı ya kötü bir sezon geçiriyor veya küme düşüyordu. Herkesin bizle ilgili beklentisi de öyleydi" dedi. Avrupa kupalarına katılan Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un en çok maç oynayan takımlar olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Biz sonrasında takım olarak toparlandık, o dönemde sakatlarımız iyileşti. Sonrasında güzel bir seri başlattık. Geniş bir kadroya sahip olmayan Anadolu takımlarının bunu yapması çok zordur" diye konuştu.

Takım olarak hiçbir zaman 16 maçtır yenilmemelerinin havasına girmediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

Tek düşüncem bu sene Sivasspor'u çok iyi bir yere getirip bırakmaktı. Çünkü çok çatlak sesler çıktı, biz onların hepsini biliyoruz. Takım biraz zorluk yaşayınca herkesin bakışı, fikirleri değişik olmaya başladı. Hiçbir zaman pes etmedim, çünkü burada çalışmak benim için önemliydi ve burayı da çok iyi bir şekle getirmem gerekiyordu. Bunu hep beraber yaptık, oyuncu arkadaşlarım gerçekten çok güzel bir performans gösterdi. Herkes kapasitesinin üzerine çıktı, herkes inanarak oynadı. Yönetimimiz de gerçekten bize destek olunca güzel şeyler ortaya çıktı.

"LİGİ İLK 5'TE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ligde kalan 3 maçı en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Çalımbay, "Çünkü 5. sıradayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Arkamızdaki takımlar bize yakın olduğu için mutlaka iyi bitirmek zorundayız. Ama her şey olabilir, arkadaşlarımızda yorgunluk, bıkkınlık başladı. Bu bütün takımlarda oluyor, bizde de olabilir. Onun için tek düşüncemiz kalan 3 maçımızı en iyi şekilde bitirip, ligi de ilk 5 içerisinde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İLK 5 OYNAYACAK TAKIMA GİDERİM"

Sivasspor'un Avrupa kupalarına katılacağına inancının tam olduğunu da belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

Başarıya inanmasaydım burada durmazdım. Bu sene mukavelem bitiyor, yönetim görüşmek isterse ona göre görüşürüm. Ligde ilk 5'e oynamayacaksam kalmam zaten. Başka yere de gitsem ilk 5'e oynayacak takıma giderim. Kim ne derse desin içeride ve dışarıda galibiyet için oynatan birisiyim. Bütün amacım gittiğim takımlarda bu böyledir. Onun için bu başarıyı yakaladığımız için mutluyum, huzurluyum. Sivas benim için çok önemli, onun için burayı mağdur edecek şekilde bırakırsam çok üzülürüm. Tek önemli olan şey kalan üç maçımızı bize yakışır şekilde bitirmek.