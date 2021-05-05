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Gradel ile masada! Yeni sözleşme...

kulübü yönetimi, sözleşmesi 2022’de bitecek olan başarılı futbolcu ’e sözleş uzatma teklifinde bulunacak. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:57
Sivasspor Gradel ile masada! Yeni sözleşme...

, başarılı bir grafik çizen ile 2024 yılına kadar devam etmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, Fildişi Sahilli oyuncuya sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için önümüzdeki günlerde teklifte bulunacak.

Teknik Direktör 'ın 'kadroda tutulmalı' raporu verdiği Max Gradel ile sözleşme uzatmak isteyen Sivassporlu idareciler 33 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin olumlu neticelenmesinin ardından Gradel ile yeni bir anlaşma yapılacak.

45 MAÇTA 11 GOL ATTI
Sezon başında ekiplerinden 'dan transfer edilen Max Gradel, kırmızı-beyazlı forma ile toplamda 45 maça çıktı. 36 , 6 , 3 de maçı olmak üzere toplam 45 karşılaşmada sahaya çıkan Gradel, 11 kez fileleri havalandırdı, 12 gol pası verdi. 5 kez sarı kart gören Gradel, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Gradel Sivasspor forması ile toplamda 3 bin 762 dakika sahada kaldı.

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