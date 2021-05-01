Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay yeniden rekor peşinde!

yeniden rekor peşinde!

ekiplerinden 'da teknik direktör yeniden rekorunu yakalamak istiyor. Kırmızı-beyazlı takım, maçından puan ya da puanlar alırsa, yenilmezlik serisi 16 maça çıkacak. Çalımbay, 2005’te ’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmemezlik serisini yakalamıştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:25
Rıza Çalımbay yeniden rekor peşinde!
DG 'un başında çıktığı son 15 maçını kaybetmeyen Teknik Direktör , teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrarlamayı hedefliyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Sivasspor, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmak istiyor.

Sivasspor'un başında çıktığı son 15 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet görmeyen ve bu mücadelelerde 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay için de tek hedef, teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar elde etmek.

Çalımbay, 2005'te 'ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmemezlik serisini yakalamıştı.
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