Yiğidolar doludizgin

Sivasspor'ututabilene aşk olsun... Rıza Çalımbay'ın talebelerinin tam 15 maçtır bileği bükülmüyor. Yeni Malatyaspor'u konuk eden Yiğidolar, son anlarda attığı golle 3 puana uzanmayı başarırken rakibini ateş hattına yakın tuttu. Sivasspor bu galibiyetle 2021 yılında iç saha maçlarında hiç yenilgi yaşamadı. Maçtan dakikalar şöyle: 3'te Gradel'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşu auta çıktı. 13'te Hakan'ın kafası dışarı gitti. 17'de Kubilay'ın şutunu Ali kurtardı. 33'te Erdoğan kaçırdı. 35'te Kayode'nin şutu savunmadan döndü. 73'te Kayode'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti. 88'de ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.