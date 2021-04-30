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Yiğidolar doludizgin

konuk ettiği ’u 88’de ’in attığı golle mağlup etti. Yiğidolar 2021 yılında evinde hiç maç kaybetmedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Yiğidolar doludizgin
'u tutabilene aşk olsun... 'ın talebelerinin tam 15 maçtır bileği bükülmüyor. 'u konuk eden Yiğidolar, son anlarda attığı golle 3 puana uzanmayı başarırken rakibini ateş hattına yakın tuttu. Sivasspor bu galibiyetle 2021 yılında iç saha maçlarında hiç yenilgi yaşamadı. Maçtan dakikalar şöyle: 3'te 'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşu auta çıktı. 13'te 'ın kafası dışarı gitti. 17'de 'ın şutunu kurtardı. 33'te kaçırdı. 35'te 'nin şutu savunmadan döndü. 73'te Kayode'nin vuruşunda, kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 88'de ceza sahası içine giren , rakiplerini geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
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