Haberler Sivasspor Son dakika spor haberleri: Sivasspor'un Avrupa umudu arttı!

Son dakika spor haberleri: Sivasspor'un umudu arttı!

'in 38. haftasında aldığı 1-0’lık galibiyetiyle yenilmezlik serisini 15 maça yükselten , kupaları için umutlandı. Yiğidolar, kalan 4 maçını kazanarak bu amacına ulaşmayı hedefliyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 17:16 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 17:18
Son dakika spor haberleri: Sivasspor'un Avrupa umudu arttı!

Sivasspor, , ve UEFA Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. 'ne veda ettikten sonra yükselişe geçen kırmızı-beyazlı takım, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. , , , ve gibi etkili isimleri formunu bulan Yiğidolar, son olarak dün sahasında 'u 1-0 yenerek tırmanışına devam etti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda 'a 3-1 mağlup olan teknik direktör 'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarttı.
Süper Lig'de 55 puanla 7. sıraya yerleşen Sivasspor, bu hafta 'ya konuk olacak.

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