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ligdeki 13. galibiyetini aldı

karşısında 1-0 kazanarak puanını 55’e yükselten , 'deki 36. maçında 13. galibiyetini elde etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:34
Sivasspor ligdeki 13. galibiyetini aldı

, maçıyla birlikte 'de 36. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 13. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 16 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında 'u 2-0, ligin 5. haftasında 'u 3-1, ligin 13. haftasında 'u 1-0, 14. haftada 'ni 3-1, 18. haftada da 'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada 'nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor'u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise 'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da 'yi 5-3'lük skorla geçmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada 'u 4-2 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor'u 3-1 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada ise Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etmişti. Sivasspor, karşısında 1-0 kazanarak bu sezon 13. galibiyetine imza attı ve puanını 55'e yükseltti.

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