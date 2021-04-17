Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor 12 maçtır kaybetmiyor

Son dakika spor haberi: 12 maçtır kaybetmiyor

Son dakika spor haberi: 'de son olarak deplasmanda 'ni 3-2 mağlup eden , yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
Son dakika spor haberi: Sivasspor 12 maçtır kaybetmiyor

'de 12. galibiyetini karşısında deplasmanda 3-2'lik sonuçla alan , puanını 50'ye çıkarttı.

Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda 'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

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