Sivasspor'dan müthiş dönüş

Süper Lig'de Sivasspor kasırgası dinmiyor. Yiğidolar, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle geldiği başkent deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maça hızlı başlayan Sivas ekibi, 9'da Yatabare ve 19'da Robin'le çerçeveyi bulamadı. Rakibinin bu ataklarını savuşturan G.Birliği, 22'de Lima'yla gole yaklaştı ama Brezilyalı santrfor kaleyi bulamadı. İki dakika sonrasında yine Lima'nın vuruşunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi. Bir dakika sonra ise Gençler'in golü geldi. Candeias'ın ortasını Diego kafayla ağlara gönderdi. 37'de ise Johansson sahneye çıktı. İsveçli bek şık bir golle ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



SÜPER YEDEK KAYODE

Sivas, Rıza Çalımbay'ın yerinde hamleleriyle 2. yarıda müthiş bir geri dönüş yaptı. 78'de Felix, skoru 2-1'e getirdi. 83'te Kayode, skoru eşitledi ve son 3 maçta sonradan girerek 2 gol, 1 asistle 3 gole katkı sağladı. 90+4'te ise Kone'nin şutunu kendi ağlarına gönderen Polomat, Sivas'ın geri dönüşünü ilan etti: 2-3. Sivasspor 50 puanla 7. sıraya çıkarken, 7 galibiyet, 5 beraberlikle yenilmezlik serisini 12 maça yükseltip kulüp rekorunu da kırdı. Düşmeme mücadelesi veren G.Birliği'nin galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.



BİZATİ: TELAŞ YAPTIK

G.Birliği hocası Özcan Bizati, son dakikalarda yaptıkları panik nedeniyle kaybettiklerini vurguladı. Bizati, "Telaşlanma sonucunda yediğimiz gollerle, hele son dakikada yaptığımız bir hatadan dolayı hiç puan alamadık. 1 puan bile önemliydi bizim için" dye konuştu.



ÇALIMBAY: BİZ BUYUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının ikinci yarıda çok iyi oynadığını ifade etti. Çalımbay, "Özellikle sonradan giren arkadaşlarımız maçı kazandırdı. Mükemmel oynadılar hepsi. İkinci yarı takım gerçekten çok iyi oynadı. Biz buyuz" ifadelerini kullandı.