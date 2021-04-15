Sivas Gençler’e hazır

Sivasspor, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çıkışa geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Konyaspor'u 3-1 yenerek tırmanışını sürdürdü. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanya'ya 3-1 yenilen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. G.Birliği'ne konuk olacak Sivasspor, kalan 8 maçında Avrupa kupaları için de camiaya umut dağıttı.

Moraller yüksek

Sivasspor, dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarının Sivas etabını tamamladı. Karayoluyla Ankara'ya hareket eden kırmızı-beyazlılar, kritik karşılaşmaya burada hazırlanacak. Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek. Sivasspor'da futbolcuların son derece moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.