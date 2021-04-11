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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası ’dan Avrupa açıklaması!

'u 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Demir Grup 'da başkan maç sonrası konuştu. Net bir skorla kazandıklarını belirten Otyakmaz, Avrupa hedefiyle ilgili gelen soruya cevap verdi. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 17:44
Son dakika spor haberleri: Sivasspor Konyaspor maçı sonrası Mecnun Otyakmaz’dan Avrupa açıklaması!

'in 34. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkanı , hastalığının iyiye gittiğini ifade ederek, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Başkan Otyakmaz, "Takımımızı biliyorduk. Salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı ile birlikte maç trafiğinin azalmasıyla, takımda covid olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik. Bugün de önemli bir karşılaşma oynadık. Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık. Oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" dedi.

"BAKALIM BU PUANLAR BİZİ NEREYE GÖTÜRECEK"
Bir gazetecinin ' hedefi ile ilgili ne düşünüyorsunuz' şeklindeki sorusu üzerine Otyakmaz, "Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalarda olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. Orada en hazırlıklı ve en iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek" diye konuştu.

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