İki takım da kazanabilirdi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki takımın da kazanabileceği bir maç oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, 1 puanın da önemli olduğunu kaydetti. Çalımbay, "Puan puandır. İki takım da yenmek için oynadı. Baktığınız zaman onlar deplasmanlarda daha başarılı görünüyor. Başarılı hücumcuları var. Ona göre oynadık. Biz de pozisyonlar yakaladık atsak farklı olabilirdi. İki takımda kazanabilirdi. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Kalan maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

SERİ 9'A ÇIKTI

Fırtına ile berabere kalan Sivasspor yenilmeme serisini sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım, 9 maçtır mağlup olmuyor. Yiğidolar, son yenilgisini 31 Ocak'taki mücadelede Alanyaspor karşısında yaşamıştı.