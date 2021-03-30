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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 19:37
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından el topu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı sürdürdü.

Futbolcular, son bölümde ise üç grup halinde yarı sahada yapılan maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampından dönen , Casimir Ninga ve hafif sakatlığı geçen Mustapha Yatabare de yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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