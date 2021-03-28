Rıza Çalımbay: Formdayız kazanırız

Süper Lig'de 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan Sivas'ta, gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yiğido'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. 7 haftadır kaybetmediklerini hatırlatan tecrübeli hoca, "Takım olarak formdayız. İyi de futbol oynuyoruz. Bunu milli aradan sonra Trabzonspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Alacağımız 3 puanla serimizi sürdürmek tek amacımız. Umarım bunun başarırız" dedi.

HAKAN: TARAFTARI ÜZMEYİZ

Kaptan Hakan Arslan da Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Takımda gayet pozitif bir ortam var. Bunu son haftalarda sahaya yansıtıyoruz. Bu sezon form tutmamız biraz geç oldu ama sonunda istediğimiz oyunu oynuyoruz. Uzun süreli bir serimiz var. Trabzonspor karşısına bunu sürdürmek için çıkacağız. Zorlu bir maç olacak fakat kazanacak güce sahibiz. Milli arada hazırlıklarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Elimizden geleni yapıp taraftarımızı sevindireceğiz" diye konuştu.