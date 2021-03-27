Yiğidolar’ı Max taşıyor

Sivasspor'un en etkili ismi Max Gradel oldu. 33 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, 37 maçta forma giydi.
Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:13Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sivasspor'un en etkili ismi Max Gradel oldu. 33 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, 37 maçta forma giydi. 28 Süper Lig, 6 Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Gradel 10 gol, 11 asistle takımını sırtladı. Sezon başında Fransız ekibi Toulouse'dan bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan Gradel'in 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var.