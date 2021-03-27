Haberler Sivasspor Yiğidolar’ı Max taşıyor

Yiğidolar’ı Max taşıyor

'un en etkili ismi oldu. 33 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, 37 maçta forma giydi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:13 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Yiğidolar’ı Max taşıyor
'un en etkili ismi oldu. 33 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, 37 maçta forma giydi. 28 , 6 ve 1 maçına çıkan Gradel 10 gol, 11 asistle takımını sırtladı. Sezon başında ekibi 'dan bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan Gradel'in 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var.
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