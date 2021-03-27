Haberler Sivasspor Sivasspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

maçına hazırlanıyor!

Spor Toto 'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan 'da, bu maçın hazırlıklıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:55
Sivasspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor!
, bugün yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam etti.

'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak , bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; , , , ve salonda çalışan yer almadı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
SON DAKİKA